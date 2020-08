Manca poco più di un mese all’inizio del campionato di Serie C e il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, non vede l’ora di concentrarsi solo sugli aspetti calcistici, anche perché quest’anno si profila un Girone C di primissimo livello.

Intervistato da Benedetto Giardina per il Giornale di Sicilia, Ghirelli parla così del Palermo, una delle indiziate a lottare per la promozione: “Il presidente Mirri lo conosco da molto tempo. Prima della pandemia, con lui, il sindaco Orlando, il questore Cortese, ci siamo incontrati a Palermo per discutere di stadio e dell’abbattimento delle barriere. Il Palermo ha una grande dirigenza. Sagramola lo conosco da tantissimi anni, ha un curriculum di grande livello”.





Ghirelli si concentra anche sulla presenza in Lega Pro di Catania e Trapani: “È un’enorme importanza per la valorizzazione della Serie C. Non voglio esagerare, però non c’è questa tipologia di partite nelle serie superiori. La C è veramente il cuore del calcio italiano. La Sicilia avrà i riflettori accesi nei derby. Sicula Leonzio? Perdita enome, un club giovane, uno stadio nuovo, un gruppo dirigente preparato. Non pensavo che ci potessero essere tanti club che non riuscissero a iscriversi”.

E sull’importanza di una riapertura parziale degli stadi, dice: “Senza pubblico non esiste calcio. La passione, i canti, i colori per noi sono vita. Dobbiamo, rispettando la situazione epidemiologica, riaprire al più presto“.

