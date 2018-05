“Palermo, 10 passi nel futuro”. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per introdurre le parole del presidente rosanero Giovanni Giammarva, che lunedì scorso ha presieduto il primo consiglio d’amministrazione dopo il conferimento dei pieni poteri, in cui è stato fissato una sorta di decalogo operativo.

Intervistato da Benedetto Giardina, Giammarva parla anche del futuro e del ruolo che avrà Zamparini: “Considerata la sua notevolissima esperienza e conoscenza di calcio, il Cda ha ritenuto di nominarlo tecnico relativamente alla parte sportiva. Vuole vendere, ma è innamorato della squadra e della città: si apre una pagina nuova. Non sarà nel consiglio d’amministrazione perché non ha alcun ruolo gestionale. É un mio supporto, lo farà gratuitamente. Essendo il proprietario, non può che fare valutazioni e proposte nell’interesse della società”.

Giammarva conferma inoltre l’intenzione di riportare ancora di più i tifosi allo stadio e di continuare in un percorso virtuoso e trasparente a livelo societario: “Debito saldato da parte di Alyssa? Una maggiore conferma sull’effettività dell’operazione. Se necessario e richiesto dalla società per il proprio fabbisogno finanziario, Alyssa interviene nel rispetto della gestione di liquidità del gruppo Zamparini. Uno stratagemma per far rientrare soldi dall’estero? Non c’è alcuna correlazione”.

Dopo che nei mesi scorsi si era proceduto ad una spalmatura degli ingaggi fino a fine stagione, il presidente rosanero parla poi degli investimenti futuri con o senza Serie A: “Anche senza Mediapro, la Serrie A sarebbe un altro mondo, ma ci sono dei progetti per superare tranquillamente anche questa categoria. Per gli stipendi ci sono gli interventi finanziari della proprietà: non dimentichiamo che ad oggi l’azienda non ha un euro di debito corrente con le banche, ma solo mutui e factoring. Puntiamo su un Palermo ancora più forte di quello attuale, è chiaro che ci sarà un miglioramento sotto tutti i punti di vista”.

Con Giammarva il club si è adeguato alla normativa sulla responsabilità degli enti in presenza di organismi di vigilanza per reati commessi dai propri dipendenti, il codice di regolamentazione dei titoli d’accesso, il GDPR (la nuova regolamentazione europea sulla privacy) oltre alla costituzione del comitato etico, stipulando un protocollo di intesa con gli organi giudiziari per le verifiche sui vari soggetti terzi. “Sarebbe auspicabile – sottolinea Giammarva – avere un rapporto preventivo con la Procura e gli organi investigativi relative ad alcune nostre scelte, senza incorrere poi in divergenze”.

