Gravina, possibile ricandidatura: “Non lascio il calcio italiano a chi non ha visione e amore”

Parla Gabriele Gravina. Il presidente della Figc ha parlato di diversi temi in un’intervista rilasciata a “Il Messaggero Veneto”: tra questi c’è anche quello legato a una sua possibile ricandidatura.

“Non voglio che la modifica statutaria possa essere condizionata dalla decisione di una mia candidatura. Poi dirò quello che ho in mente di fare – afferma -. Non ho intenzione, però, di lasciare in mano il calcio italiano a soggetti che non hanno visione e amore per il calcio”.

Sul momento della Nazionale: “Come si cancella un Europeo così deludente? Semplicemente non cancellandolo, ma usando quell’esperienza negativa per ripartite. Molte volte si è utilizzato il flop sul campo, si è addirittura attaccato gli azzurri, per attaccare la governance federale: inaccettabile”.