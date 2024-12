Grosso: “A Palermo sono stato benissimo. Gara molto complessa”

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, interviene in conferenza stampa alla vigilia della gara col Palermo. Il tecnico parla delle difficoltà di una sfida contro una squadra che vuole riscattarsi dopo due sconfitte di fila e ricorda il passato in rosanero.

“Per me è una partita in cui affrontiamo avversari di grande qualità – afferma – . Conosco molto bene le persone che stanno costruendo quel progetto, so quello che vogliono e sono destinati a ottenerlo. Affrontiamo una squadra con qualità e che non ha per ora rispettato i valori e le aspettative, ma questo rende la gara molto complessa“.

Sull’esperienza al Palermo da giocatore, dice: “Sono passati 20 anni. Sono stato benissimo in quella città, ho ancora dei legami solidi che mi hanno accompagnato negli anni. Ricordo benissimo la città e il tifo, ma Palermo fa parte del mio passato e che mi fa risvegliare sempre ricordi molto positivi”.





LEGGI ANCHE

SASSUOLO – PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI