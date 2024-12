Palermo, saluta il direttore commerciale: “Raggiunti risultati straordinari”

Nuovo cambiamento nell’assetto amministrativo del Palermo. Rosolino Amenta non è più responsabile per le strategie commerciali. L’ormai ex direttore ha ufficializzato ‘l’uscita’ dal club rosa con un post su Linkedin.

“Il mio viaggio con il Palermo è giunto al termine. Posso condividere quanto sono orgoglioso dei risultati straordinari raggiunti in un periodo così breve. I ricavi commerciali sono cresciuti di un impressionante +54% in una sola stagione – 2023/24:

• +25% di ricavi da sponsorizzazioni, rimodulando ex novo la strategia e focalizzandosi sui principali brand internazionali più allineati al posizionamento del Club;

• +115% nel merchandising, grazie all’internazionalizzazione delle operazioni di vendita al dettaglio sia online che offline, con conseguente boom delle vendite di maglie;

• +35% nell’hospitality, attraverso nuove aree stadio, spazi esistenti migliorati e servizi aziendali migliorati.





Un ringraziamento speciale a City Football Group per l’opportunità e al presidente Dario Mirri, la cui visione, autenticità e genuina passione dovrebbero essere un esempio per tutti i dirigenti del calcio”, scrive.

Amenta (palermitano di nascita) era arrivato a Palermo a marzo del 2023 dopo alcune esperienze all’estero, tra cui quella all’Atletico Madrid. Tra il 2017 e il 2019 era stato nei quadri dirigenziali del Napoli.

