Catanzaro, Caserta: “Non facciamoci prendere dall’entusiasmo, pensiamo alla salvezza”

Parla Fabio Caserta. L’allenatore del Catanzaro ha parlato alla vigilia del match contro lo Spezia, partita che arriva dopo la vittoria arrivata in casa del Palermo.

Caserta invita alla calma: “Noi non dobbiamo commettere l’errore di farci prendere dall’entusiasmo – afferma, riferimento alla vittoria contro il Palermo -, dobbiamo continuare con umiltà, abbiamo rispetto di tutti, ma timore di nessuno”.

“Non sarà un esame di maturità per noi – continua -. Il campionato è ancora troppo lungo e non dobbiamo perdere di vista l’obiettivo della salvezza. Se proseguiamo così più in avanti possiamo ambire a spostare gli obiettivi”.