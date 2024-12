Moro ricorda il derby col Palermo: “È stato fantastico”

Luca Moro, attaccante del Sassuolo, è stato intervistato per “SassuoloChannel” e da ex giocatore del Catania ha parlato di un recente derby col Palermo, quando segnò una doppietta, decisiva per i tre punti.

“Catania? C’è stato un periodo in cui tutto girava per il meglio, era la mia prima esperienza tra i grandi e mi ha formato molto dal punto di vista caratteriale. Impossibile da dimenticare, i gol venivano partita dopo partita e il derby contro il Palermo è stato fantastico, ho fatto doppietta e ho sentito un calore che non mi scorderò mai”, afferma.

Nel 2021 con il Catania, Moro decise il derby contro il Palermo siglando una doppietta. Sabato tornerà ad affrontare il Palermo col Sassuolo. L’attaccante dovrebbe giocare titolare al posto dell’infortunato Mulattieri.





