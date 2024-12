Sassuolo – Palermo, Dionisi in conferenza stampa / LIVE

Parla Alessio Dionisi. L’allenatore del Palermo interviene in conferenza stampa per presentare la sfida con il Sassuolo, che arriva nel momento più difficile della sua esperienza in rosanero.

ORE 11.00 – “Per me è doveroso metterci la faccia, non vedo altre strade. Lavoriamo duro, speravamo di non andare incontro a questo. Siamo noi i responsabili. Le prestazioni sono diverse dai risultati, le sconfitte sono sei contro una del Sassuolo. Loro hanno fatto 38 gol, noi 17: questi numeri stonano. La squadra vuole una classifica diversa. Mi aggrappo a quello di positivo che vedo, col Catanzaro ho visto una reazione. I ragazzi mi sono piaciuti, il rischio di affondare c’era, dentro il risultato negativo c’è stata una prestazione. Non può bastare quello che stiamo facendo, qualcosa non torna. È normale che ci sia malcontento. Io ci credo allo stesso modo fin dal primo giorno”.

ORE 11.05 – “La settimana è iniziata in ritiro, è giusto che la società prenda le proprie decisioni. La squadra sta lavorando, il primo giorno abbiamo lavorato bene ma con la scia della sconfitta. Dal secondo giorno abbiamo lavorato meglio. Col Sassuolo dobbiamo essere bravi mentalmente, sono i più forti del campionato”.





ORE 11.06 – “A Sassuolo sono state belle stagioni. Li conosco ma non è più la mia squadra. Affrontiamo una compagine forte, dobbiamo essere organizzati e preparati mentalmente. Non dobbiamo concedere le stesse ripartenze che abbiamo subito col Catanzaro. Dovremo essere prestativi e avere lucidità mentale”.

ORE 11.07 – “Diakité ha ricominciato ad allenarsi, valuteremo. Brunori i primi due giorni non si è allenato con la squadra per un problemino lieve. Gli assenti sono sempre i soliti, Pierozzi non rientra. Saric ha iniziato ad allenarsi con la squadra. Col Sassuolo sarà una partita bella, dovrebbe essere stimolante affrontare la prima della classe. Ho visto che tutti erano volenterosi”.

ORE 11.09 – “Le due punte col Catanzaro? Volevo portare più peso in attacco e crossare di più. È una possibilità anche col Sassuolo. Loro sono una squadra che segnano tanto nel secondo tempo, noi non ci dobbiamo disunire”.

