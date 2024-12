Palermo, il sindaco Lagalla è l’a.d. Gardini ospiti d’onore dell’associazione “Bone Hope”

Il sindaco Roberto Lagalla e il direttore generale e a.d. del Palermo FC Giovanni Gardini sono intervenuti in qualità di ospiti d’onore alla serata natalizia organizzata dall’associazione Bone Hope onlus e da Cavalieri Rosanero (il club che riunisce al suo interno tanti tifosi esponenti della società civile e storicamente legato proprio all’associazione Bone Hope).

L’associazione Bone Hope onlus (fondata nel 1999) è in prima linea nel sottolineare l’importanza delle cure palliative e del sostegno ai pazienti in fase terminale. L’attività dell’associazione però va avanti, con l’obiettivo di sensibilizzare opinione pubblica e istituzioni e di contribuire nel più breve tempo possibile alla riapertura della struttura.

Ad aprire la serata è stato proprio il sindaco: “A tutti voi gli auguri più sinceri di Buon Natale. Questa associazione è un esempio perché sa coniugare tifo sportivo, solidarietà, impegno sociale e civiltà, che è quello che questa città chiede sempre più a gran voce. Tutti dobbiamo essere pronti ad impegnarci”.





Un breve intervento anche per l’amministratore delegato del club rosanero Gardini che ha ringraziato i presenti per l’invito e fatto gli auguri in rappresentanza di tutto il club e le sue componenti: “E’ la prima volta che sono ospite di questa realtà ma vedo il vostro attaccamento alla città e al Palermo calcio: questo per noi è un ulteriore sprone. E’ un piacere essere qui”.

Tra gli altri interventi anche quelli del prof. Mario Spatafora e dell’avvocato Giuseppe Giambrone, che hanno introdotto un collegamento video con il medico e prete missionario Romain Agossa e quello del presidente della Democrazia Cristiana Totò Cuffaro, che ha voluto sottolineare l’importanza delle cure palliative e del sostegno ai malati in tutte le condizioni (con riferimento anche alla sua missione in Burundi).

Una serata in cui c’è spazio anche per i colori rosanero, con Lagalla che ha voluto ribadire la disponibilità del Comune sul fronte stadio: “I rapporti con la società Palermo calcio sono eccellenti e l’impegno dell’amministrazione non può che essere confermato. Sono convinto che riusciremo a restituire a questa città quello che merita, anche dal punto di vista dell’impianto e della sua polifunzionalità, oltre alla resa calcistica. Un assegnazione di lungo periodo dello stadio e la sua totale rigenerazione consentiranno all’impianto di essere moderno, adeguato e completamente rinnovato”.

E anche Gardini conferma: “Se riusciremo a fare anche questo ultimo chilometro, potremo dire di aver fatto qualcosa di unico nel suo genere e di storico per Palermo, per la Sicilia e per tutta l’Italia”.