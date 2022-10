MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Ci sono quattro ex Palermo nella lista dei 50 migliori allenatori del momento, pubblicata dalla rivista inglese “FourFourTwo”. Sono Pioli (4°), Gasperini (23°), Juric (36°), De Zerbi (41°), che sono passati a Palermo nell’era Zamparini.

Nessuno di loro, però, ha ottenuto grandi risultati in rosanero: Pioli è stato a Palermo soltanto l’estate del 2011 (da giugno ad agosto); De Zerbi ha guidato i rosa per 13 gare nel 2016, ottenendo soltanto 1 vittoria; Gasperini (che ha avuto Juric come vice) è rimasto in panchina per 23 partite, venendo anche esonerato e richiamato, fra il 2012 e il 2013.

Ci sono anche altri ex “siciliani”: nella top 10 c’è Simeone (passato a Catania) e Italiano (ex tecnico del Partinico Audace e del Trapani).

