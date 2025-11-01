Il Palermo compie 125 anni: Villa Filippina si tinge di rosa e nero ​​

Il Palermo compie 125 anni e sceglie di celebrarlo nel modo più autentico: insieme ai suoi tifosi. A Villa Filippina si è svolto il “Pink Party”, un grande evento che ha riunito circa mille appassionati rosanero e quaranta leggende del club. Nel pomeriggio, le stesse icone del passato avevano partecipato al talk “Palermo 125” al Teatro Biondo, dove si sono alternati ricordi, aneddoti e applausi.

A fare da cornice alla serata è stata una location dal forte valore simbolico. Villa Filippina, tra i luoghi più suggestivi di Palermo, custodisce un legame storico con il club: proprio lì, nei primi anni del Novecento, sorgeva un campo d’allenamento frequentato dai calciatori rosanero. Una scelta, dunque, che ha unito memoria e identità.

Emozioni, leggende e musica

Sul palco del “Palermo 125 – Pink Party” si sono alternate le Legends rosanero, accolte da lunghi applausi. Tra i più acclamati Amauri, Pastore e Iachini, ma anche figure storiche come Montesano, simboli di diverse epoche calcistiche unite dallo stesso amore per la maglia.







Bello il momento dedicato agli ‘eroi’ della Serie D, protagonisti della rinascita del club nel 2019, che hanno ricevuto un meritato riconoscimento tra l’entusiasmo del pubblico. Due cover band hanno poi animato la festa fino a mezzanotte, trasformando Villa Filippina in un mare rosa e nero di cori e sorrisi.

Ora la parola al campo

Dopo l’abbraccio con i tifosi, il Palermo guarda al campo per completare la due giorni di celebrazioni. L’appuntamento è per la sfida contro il Pescara, un match che tutti sperano possa chiudersi con una vittoria: il miglior modo per onorare 125 anni di storia, passione e orgoglio rosanero.

