Il Palermo festeggia 125 anni: sfida al Pescara tra emozioni e bisogno di riscatto ​​

Una serata da ricordare al “Renzo Barbera”. Sabato sera (ore 19.30), il Palermo scenderà in campo nel giorno del suo 125º anniversario e lo farà davanti a un pubblico delle grandi occasioni contro il Pescara di Vincenzo Vivarini. Una gara che avrà il sapore della storia, ma anche il peso della classifica: i rosanero cercano riscatto dopo due sconfitte consecutive, mentre gli abruzzesi arrivano al “Barbera” con l’obiettivo di non affondare in zona playout.

Il contesto sarà speciale e il tifo caldissimo. I 27mila spettatori dell’ultima gara casalinga rappresentano un segnale di quanto la città voglia spingere Inzaghi e i suoi verso una reazione immediata. Ma il Palermo dovrà affrontare un Pescara ferito, in difficoltà di risultati ma non di orgoglio, deciso a vendere cara la pelle proprio nel giorno della grande festa rosanero.

Pescara in crisi, ma con spirito battagliero

Il cammino del Pescara in Serie B è stato fin qui complicato: una sola vittoria in dieci giornate, il roboante 4 – 0 contro l’Empoli, poi una serie di pareggi e sconfitte che hanno portato la squadra a quota 8 punti, in piena zona playout. I biancazzurri non vincono da settimane e, pur mostrando buoni tratti di gioco, mancano della concretezza necessaria per allontanarsi dalle sabbie mobili della classifica.







Le prossime due partite, contro Palermo e Monza, rischiano di essere spartiacque: due sfide quasi proibitive sulla carta, che però potrebbero cambiare il destino della stagione. “Serve carattere e lucidità – ha dichiarato Vivarini – . Stiamo crescendo mentalmente, ma dobbiamo fare punti”.

Emergenza totale per Vivarini: difesa in bilico e attacco ridotto

L’allenatore abruzzese dovrà fare i conti con una vera e propria emergenza infortuni. Out Pellacani (stagione finita), Merola, Olzer e Tsadjout. In difesa l’unica certezza è Corbo, davanti a un portiere che al “Barbera” vivrà una gara dal sapore particolare: Sebastiano Desplanches, ancora di proprietà del Palermo, sarà chiamato agli straordinari contro il suo passato.

A centrocampo dovrebbero agire Valzania, Squizzato e Dagasso, con Caligara pronto all’esordio da titolare come trequartista alle spalle di Di Nardo. Sulle fasce spazio a Corazza e Letizia, mentre Meazzi resta un’arma da utilizzare a gara in corso. “Dobbiamo stringere i denti – ha ammesso Vivarini – e fare di necessità virtù”.

Palermo avvisato: il Delfino non verrà in gita

Il Pescara non ha mai vinto in trasferta, ma venderà cara la pelle al “Barbera”. I rosanero, reduci da una sola vittoria nelle ultime sei, sanno di non poter sbagliare: nel giorno dei 125 anni del club, il successo diventa un dovere, non solo per la classifica ma anche per l’orgoglio di una città che vuole continuare a sognare in grande.

LEGGI ANCHE

LE PROBABILI FORMAZIONI