Palermo – Pescara, le probabili formazioni: nuova chance per Brunori e Palumbo

(AGGIORNATO IL 30 OTTOBRE, ORE 11.30). Ecco le probabili formazioni di Palermo – Pescara, match valido per la 11a giornata della Serie B 2025/26 (appuntamento sabato 1 novembre, alle ore 19.30, stadio “Renzo Barbera” di Palermo):

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Gomes, Ranocchia, Augello; Palumbo, Brunori; Pohjanpalo.

Indisponibili: Gyasi







Squalificati: /

PESCARA (3-5-1-1): Desplanches; Capellini, Brosco, Corbo; Letizia, Dagasso, Squizzato, Valzania, Corazza; Caligara; Di Nardo.

Indisponibili: Tsadjout, Pellacani, Olzer, Merola, Oliveri, Cangiano

Squalificati: /

Inzaghi valuta alcune novità di formazione in vista della sfida con il Pescara, ultima tappa del mini ciclo di partite ravvicinate. L’allenatore potrebbe tornare al 3-4-2-1, sistema di gioco più utilizzato dall’inizio, e potrà contare sul rientro di Bani, recuperato dopo l’infortunio. L’unico assente resta Gyasi, ancora ai box ma in fase di recupero.

DIFESA

Tra i pali ci sarà ancora Joronen. In difesa è previsto il ritorno dal primo minuto di Bani, che guiderà il reparto al centro. Ceccaroni dovrebbe essere confermato sul centrosinistra, mentre sul lato opposto potrebbe agire Peda, con Pierozzi pronto a presidiare l’intera fascia destra.

CENTROCAMPO

Pierozzi potrebbe tornare a occupare la corsia destra, mentre sulla sinistra è pronto a partire dal primo minuto Augello. In mezzo al campo restano i consueti ballottaggi: al momento Ranocchia e Gomes appaiono in vantaggio su Blin e Segre per una maglia da titolare.

ATTACCO

Sulla trequarti potrebbero rivedersi dal primo minuto Palumbo e Brunori. Nessun turno di riposo invece per Pohjanpalo, che dovrebbe essere confermato al centro dell’attacco.

