Rivoluzione Mantova: via Possanzini e Botturi, arrivano Rinaudo e... Corini? ​​

Il Mantova vive ore di grande fermento dopo l’ultima sconfitta contro il Catanzaro. Il presidente Filippo Piccoli avrebbe deciso l’esonero del tecnico Davide Possanzini e del direttore tecnico Christian Botturi, anche se Possanzini ha comunque diretto l’allenamento al Sinergy Center nella mattinata successiva alla partita. La società non ha ancora confermato ufficialmente la notizia, ma le indiscrezioni sono ormai circolate in modo insistente.

A sostituire Botturi dovrebbe arrivare Leandro Rinaudo, 42 anni, ex direttore sportivo di Palermo e Cremonese. Il dirigente siciliano sarebbe pronto a firmare un contratto fino al giugno 2027, aprendo un nuovo capitolo nella gestione tecnica e dirigenziale della società biancorossa. Sul fronte allenatore, il nome più caldo rimane quello di Eugenio Corini, anche se in ballo ci sono altri candidati come Pagliuca e Ballardini.

Rinaudo e Corini: il duo possibile

Se l’arrivo di Rinaudo dovesse concretizzarsi, potrebbe riaprirsi la possibilità di rivedere insieme il tandem già formato a Palermo dal 2022 al 2024. All’epoca, Rinaudo ricopriva il ruolo di direttore sportivo mentre Corini guidava la squadra dalla panchina.







Il club biancorosso, quindi, potrebbe avviare una vera rivoluzione interna, puntando su figure di esperienza e già collaudate per risollevare una stagione partita in salita. Nelle prossime ore si attendono conferme ufficiali sulle nomine, ma la sensazione è che Mantova voglia cambiare passo rapidamente.

