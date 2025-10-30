Palermo, laser e lancio di bottiglietta: arriva la multa del Giudice Sportivo ​​

Nuova sanzione per il Palermo. Il Giudice Sportivo della Lega B ha comunicato una multa di 7mila euro al club rosanero dopo la sconfitta contro il Monza.

Nel dettaglio, la sanzione è stata inflitta “perché alcuni sostenitori, al 12° minuto del primo tempo, hanno indirizzato un fascio di luce laser verso un calciatore avversario; e per il lancio, al 49° del secondo tempo, di una bottiglietta di plastica sul terreno di gioco”.

Non sono stati segnalati altri provvedimenti rilevanti nel comunicato ufficiale. Da registrare solo il primo cartellino giallo stagionale per Brunori, mentre in casa Palermo non ci sono ancora giocatori in diffida.







