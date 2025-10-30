Pescara, Caligara: “Andiamo a Palermo con la voglia di strappare punti”

Riccardo Caligara, fantasista del Pescara, è stato intervistato dopo il pareggio contro l’Avellino e ha parlato della sfida contro il Palermo, delicata per entrambe le squadre. Gli uomini di Vivarini non vincono dal 21 settembre, mentre i rosanero sono reduci da due sconfitte di fila.

“Ci attende una partita molto complicata con una squadra forte come i rosanero – afferma – . Dobbiamo andare a Palermo con la voglia di strappare punti. Troveremo una squadra arrabbiata, reduce da due sconfitte di fila, e con un pubblico caldissimo che trascinerà la squadra”.

Sul momento della squadra, dice: “Dobbiamo migliorare in alcuni aspetti, come quando tendiamo ad abbassarci troppo. Ci stiamo lavorando. Ci sono state delle imprecisioni, anche io ho sbagliato e potevo gestire meglio l’occasione che mi è capitata. Però siamo sulla strada giusta per migliorare di partita in partita”.







LEGGI ANCHE

PALERMO, IDENTITÀ SMARRITA