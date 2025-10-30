Palermo, ecco la maglia celebrativa per il 125esimo anniversario ​​

PUMA e Palermo hanno presentato ufficialmente la maglia per celebrare i 125 anni di storia del club rosanero. L’iniziativa rientra in una serie di eventi dedicati ai tifosi, con l’obiettivo di condividere un momento simbolico e profondamente legato all’identità della città.

Il design della maglia rende omaggio alla tradizione e ai colori storici del Palermo. Ispirata alle iconiche seconde maglie bianche, presenta dettagli in nero e oro, l’inedito crest a scudo e una dedica speciale nel colletto. Il logo del club e quello PUMA sono ricamati, conferendo un tocco retrò, mentre il font numerico riprende lo stile Liberty utilizzato dal Palermo negli anni ’40.

Un omaggio alla storia e alla cultura di Palermo

Lo shooting ufficiale è stato realizzato al Villino Florio, capolavoro dell’Art Nouveau palermitana progettato da Ernesto Basile, simbolo della rinascita culturale cittadina. Protagonisti delle immagini Amauri, Mario Santana e Cesare Bovo, affiancati dal giovane Pietro Avena e da Martina Scarpinato del Palermo Women, a rappresentare l’unione tra passato e futuro.







