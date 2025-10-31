“Palermo 125 – Una storia rosanero”, le leggende si incontrano al Teatro Biondo / FOTO-VIDEO

Si è tenuta al Teatro Biondo di Palermo l’evento “Palermo 125 – Una storia rosanero”, talk dai giornalisti Roberto Gueli e Sarah Castellana. Durante lo spettacolo si sono alternati interventi di grandi calciatori che hanno fatto la storia del club rosanero ma anche video messaggi, il tutto per ripercorrere la storia della squadra della città che l’1 novembre compie 125 anni. Per l’occasione è stato anche presentato un documentario realizzato in collaborazione tra il Palermo Fc e Copa90, in uscita proprio l’1 novembre.

Ha parlato Dario Mirri, presidente del Palermo; ha parlato in collegamento anche Pippo Inzaghi, tecnico rosanero, che ha salutato i tifosi e leggende rosa (alcune anche suoi ex compagni di squadra).

Sul palco sono salite inizialmente le leggende dei “primi” 100 anni di Palermo: Vullo, Borsellino, De Biasi, Montesano, Nuccio, Iachini, Tedesco, Galeoto, Cecconi, Bombardini, Ferrara, Caputo, Barone, Parisi, Ignoffo, Tarantino, Ruisi, Sampino.







A ruota sono poi salite le leggende degli ultimi 25 anni: Berti, Pastore, Maccarone, Toni, Migliaccio, Trajkowski, Zaccardo, Bolzoni, Sorrentino, Carrozzieri, Morganella, Amauri, Bovo, Biava, Terlizzi, Santana, Zauli, Brienza, Ciaramatiraro, Rispoli, De Rose, Floriano, Pelgatotti, Crivello, Martinelli, Martin.

Come figure dirigenziali storiche erano invece presenti Perinetti, Sagramola, Polizzi, Matta, Ziino, Cammarata, Argento, Matracia.



