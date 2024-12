Il Palermo e il “caso” Bari, i tifosi perdono fiducia e temono i playout

I tifosi del Palermo mettono da parte i sogni e per Natale chiedono un regalo più concreto: raggiungere la salvezza il prima possibile. Gli ultimi risultati (e secondo alcuni le ultime prestazioni) hanno preoccupato i tifosi rosanero che, a un sondaggio sul nuovo obiettivo che devono porsi gli uomini di Dionisi, hanno votato in maniera compatta per l’opzione “Stare attento alla zona playout“.

Il sondaggio è stato proposto dalla pagina Instagram di Stadionews al termine della 18a giornata, è durato 24 ore e ha coinvolto tantissimi tifosi che hanno potuto scegliere con la classifica a portata di mano. A loro sono state proposte tre differenti opzioni, oltre la già citata e più “catastrofica”, si poteva anche votare per “raggiungere il quarto posto” ed “entrare almeno in zona playoff“.

Con un netto 60% i tifosi sono stati chiari: il Palermo deve prima guardarsi indietro. I playout sono lontani solamente 3 punti, l’obiettivo è allontanarli per poi eventualmente pensare all’ottavo posto.





Appena il 27% dei votati pensa che i rosanero debbano concentrarsi sull’ingresso in zona playoff. Addirittura, viene quasi esclusa la possibilità che i rosa, con tutto il girone di ritorno a disposizione, possano recuperare sul quarto posto (10% dei voti) lontano 7 punti e momentaneamente occupato dalla neopromossa Juve Stabia. Si ricorda che il terzo e il quarto posto permettono di evitare il primo turno dei playoff, accedendo direttamente alle semifinali con fattore campo a proprio favore.

I tifosi rosa e il cattivo esempio del Bari

Il pessimismo dei tifosi è certamente figlio delle tre sconfitte consecutive, ma nel calcio è capitato spesso che certe stagioni nate storte possano anche non raddrizzarsi più. E l’esempio per eccellenza è dato proprio dal prossimo avversario del Palermo, il Bari di Longo che arriverà al “Barbera” per il Boxing day di Santo Stefano.

I pugliesi, oggi settimi in classifica, la passata stagione hanno tremato. Reduci dalla finale playoff persa all’ultimo secondo contro il Cagliari di Claudio Ranieri, i galletti si sono ritrovati per tutto il corso della stagione 2023/24 in un limbo preoccupante dal quale non sono riusciti in alcun modo a uscire. Né l’importanza della piazza né il blasone del club hanno contrastato i risultati negativi conseguiti da allenatori come Mignani, Marino, Iachini e infine Federico Giampaolo: a fine campionato il Bari è arrivato 17esimo in classifica e ha disputato i playout con il ritorno fuori casa. Un finale col brivido dato che dopo il pari per 1 – 1 del San Nicola i biancorossi sono riusciti a salvarsi con un netto 0 – 3 in casa della Ternana.

Il clima era purtroppo simile a quello di oggi a Palermo: a Bari la proprietà (De Laurentiis) è stata aspramente contestata dall’inizio alla fine del campionato. L’unica differenza, almeno per il momento, sembra essere solo la “terapia”: il Bari l’anno scorso ha esonerato 4 allenatori, mentre il Palermo fino a oggi ha rinnovato la fiducia a Dionisi, che a dire il vero non è mai stato nella zona playout ma che adesso rischia l’esonero ed è stato contestato dai tifosi.