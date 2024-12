Cittadella – Palermo, le info per il settore ospiti: circa 1.100 biglietti in vendita

Il Palermo riporta nel suo sito ufficiale tutte le info utili per quanto riguarda la vendita dei biglietti del settore ospiti per il match contro il Cittadella, in programma domenica 29 dicembre alle ore 17.15. La partita sarà l’ultima del 2024, dopo ci sarà una sosta di 14 giorni.

IL COMUNICATO

L’AS Cittadella rende noto che i biglietti per il settore ospiti per assistere alla gara fra Cittadella e Palermo, valevole per la 20ª giornata del campionato di Serie BKT e in programma domenica 29 dicembre alle ore 17.15 presso lo Stadio “Pier Cesare Tombolato”, sono in vendita sul circuito TicketOne fino alle ore 19.00 di sabato 28 dicembre.

Il settore “Curva Nord” riservato ai tifosi ospiti ha una capienza di 1.144 posti.

PREZZI





INTERO: € 14,00 + spese di prevendita

