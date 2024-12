Monza, ufficiale l’esonero di Alessandro Nesta

Alessandro Nesta non è più l’allenatore del Monza. La decisione del club è arrivata dopo la sconfitta interna contro la Juventus di Thiago Motta.

Il Monza è ultimo in classifica in Serie A a quota dieci punti. Il bilancio di Nesta al Monza è negativo, in 17 partite ha collezionato solo una vittoria ovvero in trasferta contro il Verona. Poi sette pareggi e ben nove sconfitte.

Il Monza come sostituto avrebbe optato su Salvatore Bocchetti. L’allenatore è ancora sotto contratto con l’Hellas Verona. Per lui un contratto fino a giugno 2025 con l’obiettivo di risollevare il Monza e di rilanciare le ambizioni dei biancorossi.





IL COMUNICATO DEL MONZA

AC Monza comunica di aver sollevato Alessandro Nesta dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.

Il Club ringrazia il tecnico per quanto fatto finora e gli augura il meglio per il futuro.

