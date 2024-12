Palermo, il Como monitora Diakité: contatto con l’entourage del difensore

Si parla già di mercato e di una notizia che riguarda il Palermo e una sua pedina. Salim Diakitè piace al Como che avrebbe chiesto informazioni o quantomeno fatto un sondaggio.

Lo riporta il Giornale di Sicilia che parla di un contatto, seppur acerbo, tra il Como che ha raccolto notizie sul maliano proprio con l’entourage del terzino. Di certo il Palermo su Diakitè ha puntato tanto.

Il numero 23 si sta anche riprendendo da un infortunio (ormai è fatta) che lo ha tenuto lontano dai campi per due incontri. Adesso per lui si apre una piccola prospettiva per la serie A. Palermo permettendo, ovviamente..