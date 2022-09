MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Anche un’amichevole nel mini-ritiro di Manchester. Il Palermo (in campo sabato a Frosinone) è già nel pieno dei preparativi per la trasferta inglese nel campus del Manchester City: una trasferta che potrebbe chiudersi anche con un test con una squadra inglese.

A dare un’anteprima del probabile appuntamento è il Giornale di Sicilia, che sottolinea come si stia cercando di definire il tutto con una squadra di Premier League o una di Championship (la seconda serie inglese, ndr.). Si attendono notizie a breve per un appuntamento che sarebbe comunque a chiusura dell’esperienza in terra inglese tra il 20 e 24 settembre, voluta fortemente per sancire ancor di più l’arrivo a Palermo del City Football Group.

