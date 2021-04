Il Palermo non parteciperà al campionato nazionale U17 Serie C. Gli allievi rosa non prenderanno parte alla partenza del 25 aprile che prevede 8 gironi che vedranno scontrarsi i ragazzi delle squadre di Serie C.

Il Palermo avrebbe dovuto far parte del girone 7 insieme ad Avellino, Catania, Cavese, Juve Stabia e Paganese: queste ultime squadre si sono tutte quante iscritte al campionato. Secondo quanto riportato da Il Giornale di Sicilia, la mancata iscrizione deriva dai troppi “rischi sanitari legati alla pandemia“.





Una brutta notizia per i ragazzi degli anni 2004 e 2005, che a questo punto si alleneranno per sperare nella convocazione della Primavera di Capodicasa, che ha già chiamato alcuni componenti nel corso del campionato.

