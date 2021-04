Parla Sergio Scicchitano. Il legale di Massimo Ferrero è stato intervistato da Il Giornale di Sicilia e ha parlato dell’ormai noto serio interesse dell’attuale patron della Sampdoria per il Palermo.

“L’obiettivo sarete quello di rilevare le quote di maggioranza del club lasciando Di Piazza in società e proponendo a Mirri di continuare come presidente onorario – afferma il legale -. Hera Hora verte in uno stato economico gravissimo, è stata presentata al Comune di Palermo un’istanza di autotutela per ottenere l’annullamento o la revoca del contratto stipulato dalla stessa Hera Hora”.





Ma Ferrero può venire al Palermo? Per Scicchitano al momento non ci sono problemi: “La normativa vigente non crea alcun vincolo, almeno fin quando il Palermo raggiunga la medesima categoria della Sampdoria. Basti pensare a Lotito che detiene e gestisce Lazio e Salernitana. Ferrero vuole riprovarci, a mio avviso darebbe entusiasmo alla città di Palermo, puntando alla Serie A in 2 o 3 anni”.

