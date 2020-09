Il Trapani deve trovare i soldi per effettuare tamponi e test sierologici alla squadra. E’ l’argomento sulle pagine del Giornale di Sicilia che tratta delle difficoltà di Alivision nel far quadrare i conti.

La proprietà del Trapani, infatti, non avrebbe ancora saldato il vecchio conto al centro Analisi di Alcamo che ammonta a circa 30.000 euro per il mese di maggio.





E non può, quindi, procedere con il nuovo ciclo e scendere in campo per allenarsi in vista del debutto in Coppa Italia del 23 settembre. Nessuno tra i calciatori agli ordini di Daniele Di Donato ha iniziato il protocollo sanitario. Servono, quindi, i soldi per eseguire i nuovi tamponi. Ma Alivision, al momento, rimane in silenzio.

