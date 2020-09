Calciomercato “fluido” in casa Palermo. La dirigenza rosanero continua a sondare il terreno in cerca di rinforzi, soprattutto per il centrocampo e l’attacco, dove per ora si registra solo il “no” di Corazza (definitivamente sfumato dopo aver firmato con l’Alessandria) mentre la pista Pettinari risulta complicata dalle altre richieste del Trapani e dalla concorrenza dei club appena retrocessi in Serie B.

Come riportato dal Giornale di Sicilia, proseguono invece i contatti con la Fiorentina per Nicky Beloko, giovane centrocampista tornato in Italia a inizio 2020 dopo un’esperienza in Belgio, al Gent. La trattativa va avanti, anche se il giovane in questi giorni ha valutato anche altre offerte oltre a quella del Palermo.





Chi invece ha lasciato il ritiro è il giovane Fode Doumbouya: l’esterno (ex giovanili del Brescia) era arrivato in prova da alcuni giorni a Petralia, ma dopo aver lasciato il ritiro e poi essere rientrato in giornata dopo alcuni esami, ieri è nuovamente andato via in direzione del capoluogo. É atteso invece in ritiro oggi il terzino Niccolò Corrado; entro l’inizio della prossima settimana dovrebbe toccare a Jeremie Broh.

