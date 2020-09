Sfumato Corazza, si complica anche la pista che porta a Pettinari. Il Palermo prosegue la ricerca dell’attaccante e valuta altri profili dopo che l’ormai ex attaccante della Reggina ha firmato un triennale con l’Alessandria (accontentando le richieste del giocatore) ma anche il “sogno” Pettinari sembra uno scenario sempre più difficile da realizzare.

Come riportato da Benedetto Giardina per il Giornale di Sicilia, la pista Pettinari è a dir poco complicata: al netto dei problemi dei granata, sul centravanti si sono fiondate due società appena retrocesse dalla Serie A come Brescia e Spal, in grado di garantire al giocatore cifre più alte rispetto a quanto il Palermo possa offrire.





La dirigenza rosanero nel frattempo valuta le alternative: sfumata l’ipotesi Brighenti (andato alla Juventus U23), i nomi che restano in piedi sono quelli di Gliozzi, in uscita dal Sassuolo e Kanoute del Catanzaro, che nonostante sia una seconda punta resta nel mirino dei rosanero.

