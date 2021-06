MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Ancora Josip Ilicic e ancora la Sicilia. Come già anticipato nei giorni scorsi, l’ex Palermo è in gita nell’Isola e sta continuando il suo viaggio. Questa volta la meta è la spiaggia di Mondello.

Lo ha reso noto lui stesso attraverso un post su Instagram in cui è evidenziato il luogo in cui è scattata la foto. L’immagine in questione ritrae il calciatore seduto in un tavolino con un cocktail di fronte e il cellulare in mano.

Le “parole” a corredo, nonostante siano pochissime, non lasciano spazio ad alcun dubbio riguardo la passione di Ilicic per la Sicilia e per il periodo vissuto nell’Isola quando giocava nel club di viale del Fante. Anzi, più che le parole, l’hashtag: “Ricordi”.

Di seguito il post