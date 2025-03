Infortunio per Retegui, non sarà disponibile per le gare contro la Germania

Mateo Retegui lascia il ritiro di Coverciano. L’attaccante della Nazionale, sottoposto questa mattina ad accertamenti strumentali per un risentimento muscolare alla coscia destra, è stato valutato come indisponibile per entrambe le gare contro la Germania.

Un’assenza pesante per Spalletti, che dovrà fare a meno del capocannoniere della Serie A per la doppia sfida di Nations League. Retegui ha segnato 6 gol con la Nazionale Italiana; al suo posto dovrebbe giocare Moise Kean, anche lui in forma nell’ultimo periodo.

Retegui, attaccante argentino naturalizzato italiano, ha esordito con la Nazionale Italiana il 23 marzo 2023, durante la partita di qualificazione all’Europeo 2024 contro l’Inghilterra, disputata allo stadio “Maradona” di Napoli. In quell’occasione, nonostante la sconfitta per 2 – 1, Retegui ha segnato il suo primo gol in maglia azzurra, dimostrando subito il suo potenziale offensivo.





Nelle successive apparizioni, Retegui ha continuato a essere decisivo per l’Italia. Il 26 marzo 2023, nella partita contro Malta valida per le qualificazioni europee, ha segnato il gol di apertura, contribuendo alla vittoria per 2 – 0. In totale, nel 2023, ha collezionato 4 presenze e 2 reti con la nazionale.

Nel 2024, Retegui ha consolidato la sua posizione nell’attacco azzurro, partecipando a 14 partite e segnando 4 gol. Tra le sue prestazioni spicca la doppietta realizzata il 21 marzo 2024 in un’amichevole contro il Venezuela, conclusasi con una vittoria per 2 – 1. Questi numeri portano il suo totale in nazionale a 18 presenze e 6 reti.