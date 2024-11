Insigne: “Non abbiamo subìto nulla o quasi, ma dobbiamo essere più cattivi sotto porta”

“Sicuramente abbiamo fatto un’ottima prestazione, non abbiamo subito nulla eccetto un tiro al 90′“. Queste le parole di Insigne nel post gara del match perso col Cittadella. L’attaccante vede il bicchiere mezzo pieno.

“Dobbiamo continuare così, potevamo portare a casa il risultato. Nel primo tempo abbiamo avuto diverse occasioni, soprattutto io. Paura nel secondo? No, giocare in casa è bello. Dobbiamo essere solo più cattivi sotto porta, per primo io”.

Infine, i fischi dei tifosi. “Ci stanno. Sono rammaricati dal risultato, li capiamo. Sono sempre presenti e non ci abbandonano mai. Dobbiamo cercare di ricambiare la fiducia con le prestazioni”.





