Inzaghi: “Ho capito subito che l’avremmo vinta. Voglio entrare nella storia del Palermo”
Una serata da sogno per il Palermo che schianta il Pescara (5-0), dimentica le ultime due sconfitte e si rilancia in classifica. Felice Pippo Inzaghi per il risultato finale, intervenuto nel post match. “Siamo partiti forte, ho capito subito che l’avremmo vinta. Quando siamo così aggressivi ritroviamo forza e gioco”.
“Sono contento – prosegue -, penso che questa partita l’abbiano vinta i tifosi dopo lo 0 – 3 con il Monza. Sono stati intelligenti a non andar dietro alle chiacchiere. I calciatori sapevano di dover regalare qualcosa a questa gente. La strada è difficile, ma secondo me ci possiamo divertire”.
Poi, le parole sul guaio fisico di Gomes. “Dispiacerebbe perdere un giocatore come lui, speriamo non sia qualcosa di chirurgico o lo rivedremo tra qualche mese. In quel ruolo abbiamo Giovane e Vasic; spero che rimarchiate l’assist di Vasic, ha fatto una cosa grande giocatore. Io li vedo allenarsi ed ero sereno. Oggi la squadra è tornata a fare quello che deve. Sono contento ma da domani penseremo alla Juve Stabia perché sappiamo che a Castellammare non è mai facile”.
Un giudizio anche su Pierozzi. “Stamattina, provando, ho pensato che arrivando in corsa sarebbe stato decisivo. Sta facendo cose straordinarie, lo conosco da una vita: è un ragazzo di quelli che ci piacciono. Sono contento di aver fatto questa partita davanti le leggende del Palermo, vorrei entrare a far parte di questa storia. Palermo è straordinaria, la gente è pazzesca per cui vorrei ripagare tutto questo affetto che mi danno dal primo giorno”.
“Io non so quando arriveremo a quel sogno, ma voglio arrivarci pronto. Per Brunori sono molto contento, è il nostro capitano, si sta allenando bene. Ha fatto gol finalmente, mi auguro che non si fermi più”, conclude.
1 thought on “Inzaghi: “Ho capito subito che l’avremmo vinta. Voglio entrare nella storia del Palermo””
Oggi tutto molto bene, a partire dalla scelta di mettere i giocatori NELLE LORO POSIZIONI IDEALI. Mi riferisco in particolare a due giocatori, Pierozzi e Palumbo.
Pierozzi: con Inzaghi ha sempre fatto benissimo. Quest’anno sembra di rivedere il giocatore che 3 anni fa a Reggio Calabria fu il miglior terzino destro /quinto di destra della B. Ma se ad un terzino/quinto lo metti braccetto, lo depotenzi …. Oggi, come quinto, ha confermato il suo stato di grazia ed ha potuto esprimere al meglio le sue qualità.
Palumbo. Sto consumando i tasti del pc a quante volte ho scritto sta cosa…. Considerato che in rosa non abbiamo un regista “puro”, l’ideale è schierarlo come centrocampista in un 352 e dargli le chiavi del gioco. Pur tenendo conto della assoluta mediocrità del Pescara, la partita di oggi sembra suggerire che questa soluzione funziona. La soluzione andrebbe testata nuovamente contro avversari più probanti