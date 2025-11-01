Inzaghi: "Ho capito subito che l'avremmo vinta. Voglio entrare nella storia del Palermo" ​​

Una serata da sogno per il Palermo che schianta il Pescara (5-0), dimentica le ultime due sconfitte e si rilancia in classifica. Felice Pippo Inzaghi per il risultato finale, intervenuto nel post match. “Siamo partiti forte, ho capito subito che l’avremmo vinta. Quando siamo così aggressivi ritroviamo forza e gioco”.

“Sono contento – prosegue -, penso che questa partita l’abbiano vinta i tifosi dopo lo 0 – 3 con il Monza. Sono stati intelligenti a non andar dietro alle chiacchiere. I calciatori sapevano di dover regalare qualcosa a questa gente. La strada è difficile, ma secondo me ci possiamo divertire”.

Poi, le parole sul guaio fisico di Gomes. “Dispiacerebbe perdere un giocatore come lui, speriamo non sia qualcosa di chirurgico o lo rivedremo tra qualche mese. In quel ruolo abbiamo Giovane e Vasic; spero che rimarchiate l’assist di Vasic, ha fatto una cosa grande giocatore. Io li vedo allenarsi ed ero sereno. Oggi la squadra è tornata a fare quello che deve. Sono contento ma da domani penseremo alla Juve Stabia perché sappiamo che a Castellammare non è mai facile”.







Un giudizio anche su Pierozzi. “Stamattina, provando, ho pensato che arrivando in corsa sarebbe stato decisivo. Sta facendo cose straordinarie, lo conosco da una vita: è un ragazzo di quelli che ci piacciono. Sono contento di aver fatto questa partita davanti le leggende del Palermo, vorrei entrare a far parte di questa storia. Palermo è straordinaria, la gente è pazzesca per cui vorrei ripagare tutto questo affetto che mi danno dal primo giorno”.

“Io non so quando arriveremo a quel sogno, ma voglio arrivarci pronto. Per Brunori sono molto contento, è il nostro capitano, si sta allenando bene. Ha fatto gol finalmente, mi auguro che non si fermi più”, conclude.

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

LA CRONACA DEL MATCH