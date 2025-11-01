Vivarini: "Abbiamo mostrato fragilità fisica e mentale. Palermo squadra di livello assoluto" ​​

Parla Vincenzo Vivarini. Il tecnico del Pescara è intervenuto in conferenza stampa al termine della pesante sconfitta per 5-0 subita sul campo del Palermo.

“Abbiamo disputato un buon primo tempo, in cui abbiamo anche avuto due o tre occasioni per andare in vantaggio – ha dichiarato Vivarini –. Siamo riusciti a restare compatti, ma nel secondo tempo è successo ciò che era già accaduto a Genova: abbiamo mostrato fragilità mentale e fisica. Abbiamo mollato, e questo non possiamo assolutamente permettercelo. Si può anche perdere, ma non bisogna mai smettere di lottare. Nella ripresa è venuto meno un po’ tutto”.

Il tecnico biancazzurro ha poi aggiunto: “Il nostro campionato passa dai miglioramenti che riusciremo a fare. Partite come questa devono servirci da insegnamento. I problemi ci sono e dobbiamo cambiare qualcosa: soprattutto, capire perché mentalmente molliamo. Questa cosa non deve esistere”.







Sulla condizione della squadra: “Purtroppo abbiamo tanti assenti e abbiamo cercato di cambiare, ma questo lo abbiamo pagato. Sotto l’aspetto atletico siamo calati, e questo ha inciso molto nelle ultime tre gare. Non voglio cercare scuse: accettiamo il verdetto del campo. Bisogna anche dare merito al Palermo, una squadra di livello assoluto. È una sconfitta pesante, ma la accettiamo”.

Infine, un pensiero per il portiere biancazzurro: “Desplanches sta facendo un campionato eccezionale: para tutto quello che può, finora non ha commesso sbavature. È un portiere di livello, con grande personalità e tutti i requisiti per crescere ancora”.

