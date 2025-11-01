Pierozzi: “Prestazione bellissima in ogni aspetto, ma non fermiamoci adesso”

“Dedico il gol alla città di Palermo visto che la squadra compiva gli anni“. Sono le parole del man of the match di oggi, Niccolò Pierozzi, che ha espresso il suo parere entusiastico sul match vinto contro il Pescara.

“E’ stata una prestazione bellissima sotto ogni aspetto. Siamo stati bravi a sbloccarla nel primo tempo e poi a chiuderla. Mi porto a casa la doppietta e l’assist”.

“Questi numeri personali mi danno stimoli positivi – spiega -. Ritrovare Inzaghi è stata una boccata d’aria per me. Rispetto alla Reggina sono maturato, ma non fermiamoci adesso. Siamo ancora a inizio novembre. Più ne vengono meglio è”.







Col tecnico rosanero c’è un feeling speciale. “Inzaghi lo sa, per lui faccio tutto. Da esterno mi trovo bene. Devo migliorare anche nell’altro ruolo, nello scorso match non ho fatto una buona partita”, conclude.

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

LA CRONACA DEL MATCH