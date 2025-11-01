Palermo – Pescara 1 – 0 / LIVE | Rosa in avanti
32′ p.t. – Ammonito Brandes per gioco pericoloso su Segre.
32′ p.t. – Il Palermo gestisce il pallone nell’attesa del varco giusto per cercare la rete del 2 – 0.
26′ p.t. – -Desplanches salva su Pohjanpalo: colpo di testa del finlandese respinto bene dal portiere dei delfini.
23′ p.t. – GOL DI PIEROZZI. Al rientro nel suo ruolo prediletto di esterno a tutta fascia il numero 27 ritrova subito il gol con un tiro leggermente deviato da dentro l’area di rigore.
20′ p.t. – Brutto pasticcio di Joronen: il portiere esce e si scontra con Ceccaroni, Caligara si ritrova tutto solo a porta sguarnita ma Augello riesce a salvare sulla linea.
19′ p.t. – Con un paio di interruzioni il ritmo si è abbassato, il Palermo spreca gli ultimi palloni non riuscendo a costruire delle azioni pericolose.
16′ p.t. – Cambio per il Palermo: esce Gomes (brutto colpo alla spalla), dentro Segre
13′ p.t. – Pierozzi a un passo dal vantaggio: colpo di testa alto di pochissimo sugli sviluppi del calcio d’angolo.
12′ p.t. – Il Palermo spinge: tiro di Ranocchia deviato, Desplanches ci arriva in angolo.
10′ p.t. – Si fa vedere anche il Palermo: scambio Gomes-Palumbo con conclusione di quest’ultimo, molto debole, bloccata da Desplanches.
8′ p.t. – Altro brivido per il Palermo: sinistro secco di Dagasso, palla fuori di un soffio.
7′ p.t. – Di Nardo vicino al gol: è del Pescara la prima occasione della partita. Il colpo di testa del numero 9 viene parato bene in angolo da Joronen.
4′ p.t. – Il piano gara del Palermo è chiaro: i cross dalla fascia: altro traversone di Gomes sul quale non arriva per un pelo Pohjanpalo.
3′ p.t. – Palermo in pressione: subito un cross dentro di Augello, respinge bene la difesa del Pescara.
ORE 19.30 – INIZIA LA PARTITA. Palermo in maglia celebrativa per i 125 anni, bianca con motivi rosa. Pescara in maglia gialla.
ORE 19.20 – Spettacolo di luci, introduzione dell’attore palermitano Vincenzo Ferrara, giro d’onore per le leggende rosanero e riscaldamento delle due squadre. È successo tutto questo nel pre partita di Palermo – Pescara. Fra 10 minuti il calcio d’inizio.
Il Palermo, reduce da due sconfitte di fila, vuole festeggiare al meglio i 125 anni con una vittoria, che sarebbe fondamentale a prescindere dall’anniversario del club. Il Pescara, però, non ha intenzione di regalare punti. A partire dalle ore 19.30, la diretta testuale del match su Stadionews.
Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio alle 19.30)
PALERMO (3-5-2): 66 Joronen, 19 Bereszynski, 13 Bani, 32 Ceccaroni; 27 Pierozzi, 5 Palumbo, 10 Ranocchia, 6 Gomes (C), 3 Augello, 21 Le Douaron, 20 Pohjanpalo.
A disposizione: 1 Gomis, 22 Bardi, 8 Segre, 9 Brunori, 14 Vasic, 17 Giovane, 23 Diakité, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli.
PESCARA (3-5-1-1): 1 Desplanches, 2 Capellini,13 Brosco (C), 95 Corbo; 3 Letizia, 21 Caligara, 14 Valzania, 8 Dagasso, 16 Corazza; 5 Brandes, 9 Di Nardo.
A disposizione: 22 Saio, 6 Squizzato, 7 Meazzi, 11 Cangiano, 15 Tonin, 17 Okwonkwo, 18 Sgarbi, 20 Graziani, 26 Gravillon, 31 Vinciguerra, 35 Giannini, 36 Berardi.