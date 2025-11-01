Palermo - Pescara, grande spettacolo nel pre partita per il compleanno del club ​​

Atmosfera da brividi al “Renzo Barbera” nel pre partita di Palermo – Pescara: in occasione del 125esimo compleanno del club rosanero è stato organizzato uno spettacolo che ha dato seguito agli eventi della vigilia.

Lo spettacolo è iniziato alle ore 18 con un’introduzione di Vincenzo Ferrara, famoso attore palermitano conosciuto soprattutto per la sua interpretazione nella fiction “Mare Fuori”, che ha raccontato la storia del Palermo “accompagnato” da uno spettacolo di luci.

A centrocampo è stata posta una mongolfiera composta da palloncini illuminati di rosa, che sono stati utilizzati per alzare in cielo una ballerina, che sobbalzando per tutto il prato verde ha danzato sulle note di “Io che amo solo te” di Sergio Endrigo.







In seguito, prima del riscaldamento, sono entrate in campo le leggende rosanero, già ospiti ieri al Teatro Biondo e a Villa Filippina per la festa di compleanno. Scroscianti applausi da parte del pubblico già presente, che ha salutato con caloroso affetto coloro i quali hanno fatto la storia del Palermo.

