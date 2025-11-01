Palermo – Pescara, le formazioni ufficiali
Inzaghi sceglie di nuovo il 3-5-2, sistema di gioco già messo in campo contro il Monza. In difesa c’è Bereszyński, al debutto dal primo minuto. Palumbo torna titolare, mentre in attacco spazio ancora a Le Douaron con Brunori in panchina.
Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio alle 19.30)
PALERMO (3-5-2): 66 Joronen, 19 Bereszynski, 13 Bani, 32 Ceccaroni; 27 Pierozzi, 5 Palumbo, 10 Ranocchia, 6 Gomes (C), 3 Augello, 21 Le Douaron, 20 Pohjanpalo.
A disposizione: 1 Gomis, 22 Bardi, 8 Segre, 9 Brunori, 14 Vasic, 17 Giovane, 23 Diakité, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli.
Allenatore: Inzaghi.
PESCARA (3-5-1-1): 1 Desplanches, 2 Capellini,13 Brosco (C), 95 Corbo; 3 Letizia, 21 Caligara, 14 Valzania, 8 Dagasso, 16 Corazza; 5 Brandes, 9 Di Nardo.
A disposizione: 22 Saio, 6 Squizzato, 7 Meazzi, 11 Cangiano, 15 Tonin, 17 Okwonkwo, 18 Sgarbi, 20 Graziani, 26 Gravillon, 31 Vinciguerra, 35 Giannini, 36 Berardi.
Allenatore: Vivarini.
Arbitro: Andrea Zanotti (Rimini).
Primo assistente: Pasquale Capaldo (Napoli).
Secondo assistente: Francesco Luciani (Milano).
Quarto ufficiale: Niccolò Turrini (Firenze).
VAR: Manuel Volpi (Arezzo).
AVAR: Matteo Gualtieri (Asti).