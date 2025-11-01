Palermo - Pescara, la coreografia mozzafiato per i 125 anni / FOTO ​​

“125, io che amo solo te.” È questa la frase scelta per la splendida coreografia della Curva Nord, realizzata in occasione della sfida contro il Pescara per celebrare l’anniversario del club. Poche parole, ma dense di significato, capaci di racchiudere tutto l’amore che circonda il Palermo in una data così speciale.

Una distesa di cartoncini rosa e neri ha incorniciato alla perfezione la coreografia, mentre in gradinata i braccialetti luminosi hanno reso ancora più suggestiva l’atmosfera del “Barbera”.

Lo spettacolo, però, era iniziato già prima del fischio d’inizio: le leggende rosanero hanno fatto il loro ingresso in campo per il tradizionale giro d’onore, accompagnate dal coro dello stadio che intonava “Io che amo solo te” di Sergio Endrigo.







La coreografia