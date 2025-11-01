Palermo – Pescara, il dato degli spettatori al “Barbera” ​​

Sono 27.077 gli spettatori presenti al “Renzo Barbera” per Palermo–Pescara, gara valida per l’11a giornata di Serie B e coincidente con la celebrazione dei 125 anni di storia rosanero. Di questi, 10.573 sono i biglietti venduti. Un dato leggermente superiore rispetto alle 26.679 presenze registrate in occasione della sfida infrasettimanale contro il Monza.

Il record stagionale resta quello del match contro il Modena, quando sugli spalti si contarono 32.922 tifosi. Numeri comunque importanti anche contro il Pescara, che si avvicinano — senza superarle — alle 30.868 presenze dell’esordio casalingo contro la Reggiana.

Resta invece imbattuto — seppur in un contesto diverso — il primato dell’amichevole di lusso contro il Manchester City, quando vennero staccati 34.665 biglietti.







