“Il 15 febbraio il Tribuna federale nazionale si riunirà per discutere e sicuramente infliggere il -4 in graduatoria“. Il quotidiano La Sicilia dà ormai per certa la penalizzazione che arriverà per il Catania, che sta quindi per affrontare una settimana molto importante per il futuro del club.

Per gli etnei, che hanno già ricevuto un -2 in questa stagione, la nuova penalizzazione arriverebbe per via del pagamento in ritardo degli stipendi da parte della Sigi.

Inoltre, venerdì 11 febbraio sarà il primo giorno in cui si apriranno le buste con le offerte per l’asta che mette sul piatto l’acquisizione del titolo sportivo del club.