Kyle Lafferty strizza l’occhio al Palermo? Il giocatore, attualmente svincolato, viene accostato ai rosanero e su Facebook spunta un post in cui manifesta la voglia di rimettersi in gioco.

“I only need a chance“, si legge, che si può rendere in italiano con “ho solo bisogno di un’occasione“, con tanto di emoticon del pallone da calcio. Peccato che nel caso in questione si tratti di un fake, sebbene abbia subito scatenato la fantasia dei tifosi rosanero e il giocatore non abbia nascosto la propria disponibilità a tornare in Sicilia.

Ben più cauto invece commento nel pomeriggio dell’ad Sagramola: “Ci sono tanti giocatori che hanno dato disponibilità, ma bisogna tenere conto di una serie di cose quando fai questi campionati. Questo è un gruppo in via di formazione”.

Ecco il post:

LEGGI ANCHE

IL PALERMO PRENDE FORMA, TRA “SORPRESE” E GOL SICURI

LE PAROLE DI SAGRAMOLA

IL VIDEO DELL’INTERVISTA A SAGRAMOLA