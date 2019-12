LAZIO – JUVENTUS 3 – 1 | Marcatori: 25′ p.t. Cristiano Ronaldo (J); 46′ p.t. Luiz Felipe (L); 29′ s.t. Milinkovic-Savic (L); 50′ s.t. Caicedo (L). Al 23′ s.t. espulso Cuadrado (J); al 33′ s.t. Immobile (L) sbaglia un rigore



La Lazio pone fine all’imbattibilità della Juventus dopo una partita spettacolare, giocata a ritmi altissimi da entrambe le squadre e piena di gesti tecnici di qualità. Lulic e compagni conquistano tre punti d’oro, mentre gli uomini di Sarri non stanno vivendo un bel periodo, almeno a livello di risultati.

Il primo tempo è intensissimo, con le due squadre che hanno un piano partita ben impostato dagli allenatori. La Juventus, grazie al pressing alto, mette sotto i padroni di casa nella prima mezz’ora e si porta in vantaggio grazie alla rete di CR7. Gli uomini di Simone Inzaghi, però, escono alla distanza e riescono a pareggiare nel finale grazie a un colpo di testa di Luiz Felipe su assist meraviglioso di Luis Alberto.

La ripresa viaggia a ritmi più sostenuti della prima metà di gara, anche perché le squadre sono più stanche e si allungano. La svolta arriva quando l’arbitro, richiamato dal VAR, espelle Cuadrado per fallo da ultimo uomo e i padroni di casa, poco dopo, trovano un gran gol di Milinkovic–Savic. La Lazio continua a macinare gioco e ha una colossale occasione con Immobile dal dischetto, ma Szczesny neutralizza il penalty. Il finale, come tutta la partita, è molto intenso ma i biancocelesti tengono bene, segnano con Caicedo e portano a casa un risultato importantissimo.

LAZIO (3-5-2): Strakosha 7; Luiz Felipe 6.5, Acerbi 6, Radu 6; Lazzari 6.5, Milinkovic-Savic 7.5 (dal 45′ s.t. Caicedo 6.5), Lucas Leiva 6, Luis Alberto 7.5 (dal 30′ s.t. Parolo 6), Lulic 6; Correa 6, Immobile 5.5 (dal 40′ s.t. Cataldi s.v.).

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny 6.5; Cuadrado 5, Bonucci 5.5, de Ligt 5, Alex Sandro 5.5; Bentancur 7 (dal 40′ p.t. Emre Can 5), Pjanic 5.5, Matuidi 6; Bernardeschi 6.5 (dal 26′ s.t. Danilo 6); Dybala 6 (dal 34′ s.t. Higuain s.v.), Cristiano Ronaldo 7.

I MIGLIORI

Milinkovic-Savic: partita meravigliosa. È una colonna del centrocampo, smista palloni che è una bellezza ed è un rifugio sicuro per i compagni in difficoltà. Il gol, poi, è una perla di potenza e tecnica. Questo è il vero “Sergente”.

Luis Alberto: non inizia benissimo, ma cresce col passare dei minuti fino a dominare il centrocampo con la sua classe. È decisivo nei momenti chiave della partita e mette a referto il decimo e undicesimo assist in campionato, numeri da pazzi.

Strakosha: decisivo. Parte bene con due parate su Dybala ma si esalta su Cristiano Ronaldo verso la fine del primo tempo. Il suo mezzo miracolo sul colpo di testa del portoghese tiene in partita la Lazio in un momento caldissimo della gara.

Cristiano Ronaldo: fuoriclasse orgoglioso. In un periodo difficile, nella settimana in cui Messi vince il sesto Pallone d’Oro, il portoghese tira fuori gli attributi e gioca alla grande, ritrovando il gol su azione con i bianconeri dopo un’eternità (per un alieno come lui). Sta raggiungendo la forma migliore.

Bentancur: gioca solo quaranta minuti, poi deve uscire per infortunio, ma che impatto sulla partita! A centrocampo è devastante, recupera tanti palloni e li rigioca con qualità. L’assist per CR7 è il giusto premio per un giocatore che sta crescendo di gara in gara.

I PEGGIORI

Cuadrado: non gioca malissimo, ma il suo intervento su Lazzari da ultimo uomo è rischioso e fa rimanere i compagni in dieci uomini nel momento decisivo della gara.

Emre Can: entra al posto di Bentancur e fa rimpiangere il compagno. Sbaglia molto con la palla tra i piedi, ma è anche mollo quando deve andare a contrasto. Male.

Immobile: scarico. Il bomber della Lazio fallisce il match-point dal dischetto dopo una buona partita. Un errore non da lui, e per questo finisce tra i peggiori.

