Il Livorno è a caccia di rinforzi in vista della prossima stagione. I labronici, infatti, avrebbero allacciato i contatti con il Padova per Michel Morganella, ex difensore del Palermo.

‘Il Tirreno’ riporta che la società toscana ha cominciato a intraprendere i contatti con il Padova per il trasferimento del laterale destro difensivo.

Morganella ha firmato con il Padova a gennaio, giocando 12 partite condite con un gol, segnato nella gara di debutto contro l’Hellas Verona.

