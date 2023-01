MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Non solo le maglie in omaggio dal Palermo: per i tifosi rosanero che saranno presenti nel settore ospiti del “Del Duca” ci sarà anche un regalo da parte dell’Ascoli. Durante l’intervallo della partita verrà consegnato un cartoccio di olive ascolane a tutti i tifosi del Palermo.

È questa l’iniziativa proposta dal club bianconero per le persone che sono partite per la trasferta e che sono state “penalizzate” dal rinvio del match, che si giocherà domenica alle 14 invece che sabato.

È un “messaggio – scrive l’Ascoli – di sportività, ospitalità e cordialità in un ambito in cui troppe volte si evidenziano episodi negativi”.

Il club ha spiegato anche il motivo per cui ha accettato subito il rinvio della gara: “La disavventura avrebbe potuto avere conseguenze serie e il rinvio della partita è apparso la soluzione più sensata e perseguibile, nonostante le grandi difficoltà legate alla riorganizzazione in poche ore dell’evento gara”.

IL MESSAGGIO DELL’ASCOLI

A tal proposito, il Club di Corso Vittorio Emanuele omaggia i possessori di abbonamento all’Ascoli Calcio s.s. 2022/23, di “Pack 9 gare” o di biglietto Ascoli-Palermo di uno sconto del 30% su tutto l’abbigliamento sportivo, comprese le maglie da gioco. Da lunedì 30 gennaio a venerdì 3 febbraio, presentando all’Ascoli Calcio Store di via Cairoli l’abbonamento o il biglietto, sarà possibile usufruire dello sconto.

I valori sportivi per l’Ascoli Calcio non possono prescindere da quelli morali ed etici, per questo gli omaggi ad entrambe le tifoserie vogliono essere una ideale stretta di mano a chi si sacrifica costantemente per sostenere la squadra del cuore.

