Longo: “Calciomercato? Non possiamo permetterci Brunori o Pohjanpalo”

Moreno Longo, allenatore del Bari, è intervenuto in conferenza stampa prima della trasferta contro il Cesena e si è soffermato anche sul calciomercato, citando attaccanti importanti come Matteo Brunori e Joel Pohjanpalo.

“Stiamo dando il massimo in base alle nostre possibilità – afferma – . Se si guarda il bicchiere mezzo vuoto e ci si confronta con le proprietà che hanno budget superiori, si commette un errore: noi non possiamo permetterci giocatori come Brunori o Pohjanpalo”.

Nei giorni scorsi, il Bari ha sondato il terreno per Mario Balotelli, sempre più lontano dal Genoa. Il club pugliese ha ufficializzato la firma di Nicholas Bonfanti, ex attaccante del Pisa, che pone un freno all’emergenza in attacco causata dagli infortuni di Favilli, Lasagna e Novakovich.





