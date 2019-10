Claudio Lotito è tornato a parlare del procedimento aperto dalla UEFA nei confronti della Lazio; durante la partita di Europa League contro il Rennes, infatti, alcuni tifosi laziali avevano fatto il saluto fascista e alla conferenza stampa sull’iniziativa “Calcio-Educazione-Cultura” il presidente ha espresso il proprio disappunto.

“Le mele marce devono essere eliminate in termini legali, non consentiremo più a nessuno di sporcare l’immagine della Lazio – afferma – chi sbaglia paga. Chi sbaglia una volta può essere in errore, ma perseverare è diabolico e nello stadio non merita di stare gente così. Noi ci costituiremo parte civile per i danni patrimoniali e di immagine”

Il patron ci tiene anche a tutelare i suoi tifosi: “Qua non bisogna dire i tifosi della Lazio, perché si tratta di una sparuta minoranza che determina questi disagi. La tifoseria della Lazio è sana, seria, solidale, che supporta gente che ha difficoltà. Tuteleremo chi viene allo stadio pur di fare sacrifici incredibili. Non è giusto che questa gente venga ulteriormente penalizzata”.

