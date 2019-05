Parla l’avvocato Malagnini. L’esperto di diritto sportivo che l’estate scorsa ha evitato la stangata al Chievo e che recentemente era stato contattato anche per difendere i rosanero dice la sua al Giornale di Sicilia sulle mosse legali dei rosanero, mostrandosi perplesso sul ricorso d’urgenza al Collegio di Garanzia del Coni.

Intervistato da Benedetto Giardina, Malagnini: “A mio modesto parere, questo ricorso non poteva sortire alcun effetto; io avrei impugnato la delibera della Lega B. Quello è l’atto prodromico. Ha fatto bene il Palermo a chiedere la sospensiva alla corte d’appello. Annullare le gare già disputate? Dice cose che non stanno né in cielo né in terra”.

Poi fa un distinguo con il caso del Frosinone e sul concetto di situazione cristallizzata: “In realtà in quel caso il campionato era già concluso tant’è che corte d’appello e collegio di Garanzia si sono rimpallate il giudizio. E in ogni caso il Collegio di Garanzia non è un organo di merito”.

Poi ribadisce: “Il Palermo ha correttamente impugnato la sentenza presso la corte d’appello, ma io avrei impugnato anche la delibera della lega di B. Le Leghe organizzano i campionati, ma la disciplina dei play-off e dei play-out spetta alla Federazione. Improcedibilità? Problema ormai superato, ma che secondo me non era da superare. Questo è un po’ come il processo fatto a Reina e Cannavaro, perché qui c’è un problema legato ai cosiddetti fatti nuovi”.

