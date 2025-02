Mantova, 300 tifosi saranno a Palermo anche col settore ospiti del “Barbera” chiuso

Trecento tifosi del Mantova saranno a Palermo nonostante la chiusura del settore ospiti del “Barbera”. Il Casms (Comitato di analisi sulla sicurezza delle manifestazioni sportive) ha vietato la trasferta ai supporter lombardi ma un gruppo di biancorossi ha deciso comunque di partire per la Sicilia.

Possibile che i tifosi si raduneranno all’esterno dell’impianto, oppure gireranno per il centro e le vie di Palermo. Il segnale comunque è chiaro: stare vicino alla squadra in un momento difficile. La decisione di vietare la trasferta non è stata accolta bene.

Due tifosi, che non fanno parte di gruppi organizzati, si sono rivolti a un avvocato di Udine per fare ricorso contro il provvedimento, dimostrando il loro desiderio di non rinunciare a seguire la squadra.





