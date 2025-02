Pasquale Bruno: “Fossi un tifoso, scenderei in strada per abolire il Var”

Pasquale Bruno, ex difensore di Fiorentina e Torino, ha commentato ai microfoni di Tuttosport i recenti episodi arbitrali che hanno suscitato diverse polemiche, concentrandosi sull’impatto del Var.

Bruno ha parlato del rigore concesso nel finale di partita tra Bruges e Atalanta: “Un episodio che uccide il calcio, il problema è che gli addetti ai lavori non fanno nulla. Ci vorrebbe una rivoluzione, fossi un tifoso scenderei in strada per abolire il Var. L’unica fortuna dei difensori di oggi è che gli attaccanti sono così scarsi che si possono marcare anche senza l’aiuto delle braccia”.

“I difensori stanno diventando dei pinguini – ha aggiunto l’ex difensore centrale – . Il VAR andrebbe usato invece contro i simulatori, sono loro che prendono in giro tutti, compresi i tifosi. Mentre ai difensori non si permette più nulla”.





