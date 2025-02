Calvarese: “Non tutti possono arbitrare ad alto livello. Il protocollo Var…”

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro di Serie A, è stato intervistato per Tuttosport e ha parlato delle recenti polemiche arbitrali nate in seguito agli episodi discussi nelle ultime partite, tra Serie A e coppe europee.

“Arbitrare è difficile come giocare a calcio, capisco lo sforzo per rendere oggettivi certi tipi di falli, ma non mi piacciono termini come imprudenza e negligenza”. Il tema è anche la qualità media: “Non tutti possono arbitrare ad alto livello, ci vuole tanto studio oltre al talento”.

L’ex arbitro si è poi espresso sul protocollo Var, che è stato fortemente discusso: “È un regolamento e come tale può essere migliorato con il passare del tempo. È stato già modificato in passato, la competenza ovviamente è dell’IFAB ma noi possiamo segnalare solo eventuali criticità”.





LEGGI ANCHE

PALERMO, CINQUE INCONTRI PER DECIDERE IL FUTURO